Les Guinéens pourront avoir 4 épouses

En Guinée, l'adoption du code civil par les députés en son article concernant la polygamie continue de faire la une.



Désormais, les Guinéens pourraient épouser jusqu'à 4 femmes sans être inquiétés par la justice.



Les députés ont adopté le projet de loi qui devra ensuite être promulguée par le président Alpha Condé.



En Guinée, la polygamie est pratiquée non-officielle puisque le code civil de 1983 encore en vigueur dans le pays l’interdit.



Idiatou Camara, activiste du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, estime que la polygamie est source de nombreux problèmes dans les foyers.

Il s’agit principalement de la mésentente entre les enfants, les rivalités malsaines entre coépouses et les tensions liées à la succession et à l’héritage.



En Guinée, les femmes sont majoritairement opposées à cette décision, même si certains législateurs estiment qu’il était temps d’adapter la loi au contexte social guinéen puisque la société reste très influencée par les coutumes et la tradition.



Les défenseurs de la polygamie et les polygames eux-mêmes se réjouissent de cette décision estimant pour certains que la concurrence féminine dans le foyer ne peut être que bénéfique.