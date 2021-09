«Les Tests de diagnostic rapide positifs sont royalement ignorés dans le décompte journalier du ministère de la Santé», (Docteur)

«La troisième vague est dans sa phase descendante, c’est sûr et certain. Mais la situation n’est pas aussi belle que semble le montrer le nombre de cas positifs. Aujourd’hui, les tests de diagnostic rapide (Tdr) ont remplacé presque un peu partout les PCR. On teste même au niveau des postes de santé. Bizarrement, les Tdr (Test de diagnostic rapide) positifs sont royalement ignorés dans le décompte journalier qui ne s’intéresse qu’aux PCR positifs.



«Seul le Tdr négatif infirmé par un PCR positif chez un cas suspect peut se retrouver dans ce décompte. C’est l’exemple d’une notification des cas de paludisme avec une goutte épaisse positive, en ignorant les Tdr palu positifs. Sachant qu’une goutte épaisse n’est pas disponible partout et en plus de la GE (goutte épaisse) qui n’est pas exigée quand le Tdr est positif. Les Cte sont loin de désemplir. La réalité est tout autre. Le système de suivi doit être mis à jour.



«Aujourd’hui, les Tdr sont disponibles partout. Ce qui est une grande évolution dans le dépistage précoce. Ce sont les TDR qu’on utilise maintenant comme outil de dépistage. Cela devrait nous permettre de détecter plus de cas. Les nouvelles contaminations dans cette troisième vague ont diminué mais pas au point où on le dit. La période dans laquelle nous sommes est un peu similaire à la deuxième vague en nombre de cas positifs et de décès. S’il n’y avait pas les Tdr, les chiffres officiels seraient un peu plus élevés par rapport aux chiffres donnés ces derniers jours.



«Aujourd’hui, il y a les Tdr pour que les gens puissent avoir accès au dépistage. Mais les Tdr positifs ne sont pas pris en compte dans les chiffres officiels. C’est un problème de notification. Les responsables devraient préciser qu’on a introduit entretemps des tests de diagnostic rapide (Tdr) dans les stratégies de riposte. Aujourd’hui, les gens trouvent bizarre le fait que les cas ont significativement baissé alors qu’il y a en parallèle un nombre important de décès et de cas graves.



«Les autorités devraient donc préciser que les chiffres, c’est les Pcr positifs. Que ce ne sont pas les Tdr. C’est le mode de notification qui a changé. En réalité, et avec l’évolution d’une épidémie, c’est tout qui doit baisser en même temps et les Cte fermés. Respecter les mesures barrières et aller se faire vacciner sont plus que nécessaires. Le virus circule bien et cause encore des souffrances», a confié le Docteur El Hadj Ndiaye Diop de l’hôpital Ndamatou de Touba au journal Le Témoin.