Les adieux de Mame Biram Diouf à Stoke City après 6 ans contrat: "Ce qui manquera le plus ce sont les fans"

Après six années avec Stoke City, l'attaquant Mame Biram Diouf est libéré. Alors qu'il avait prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison 2019-2020, le club anglais a annoncé le départ du Sénégalais à deux journées de la fin. Le joueur quitte le club mais jure que Stoke City ne le quittera jamais après six (6) ans et avec plus de 150 apparitions.



Le joueur de 32 ans a été submergé par les messages des fans depuis qu’il a été annoncé lundi que son contrat n’allait pas être renouvelé. « Six merveilleuses années, j’ai tout donné. Pas facile parfois mais je ne garderai que de bons souvenirs. Merci à tous les membres du club. Je ne vous oublierai jamais les supporters, vous êtes formidables. Potter pour toujours. » Avant d'ajouter sur Instagram que « Je suis reconnaissant d’avoir la chance de jouer dans cette équipe incroyable. Ce qui me manquera le plus, ce sont les fans. Vous serez toujours ma famille. Merci pour tout. »



Ses 25 buts incluent un spectaculaire effort solo de slalom sur la pelouse à Manchester City alors qu’il a fait partie de brillantes performances d’équipe, comme une victoire 4-2 contre Arsenal en décembre 2014 et un martèlement 6-1 de Liverpool en 2015.