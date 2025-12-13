Pape Thiaw sur la préparation : « Nous restons concentrés malgré le changement de programme »

En marge de la conférence de presse ce samedi, à l’occasion de la publication de la liste des joueurs convoqués pour la CAN 2025, le sélectionneur Pape Thiaw est revenu sur le chamboulement de la préparation causé par la décision de la FIFA de libérer les joueurs évoluant en Europe uniquement à partir du 15 décembre.



Le technicien des « Lions » a salué ceux qui ont pris la parole pour exprimer leur mécontentement face à cette situation.



« Il faut remercier mon frère Habib Bèye qui a en parlé car cette décision a chamboulé notre programme. Maintenant on ne va pas se cacher derrière ça car nous ne sommes pas les seuls dont le programme a été chamboulé. On a un objectif et quel que soit ce qui se passe on reste focus sur cet objectif. On aurait aimé faire un match au Sénégal avant la CAN mais ce n’est plus possible. Il faut s’adapter » a-t-il confié aux journalistes.