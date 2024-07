Les affiches des demi-finales de l’Euro 2024 connues

La dernière ligne droite se rapproche dans cet Euro 2024. L’Espagne est la première nation à avoir rejoint le dernier carré, après avoir éliminé l’Allemagne en quart de finale (2-1 ap). La Roja affrontera l’équipe de France, tombeuse du Portugal (0-0, 5-3 tab), le mardi 9 juillet 2024 (19h00 GMT).



Les Pays-Bas seront du rendez-vous grâce à leur succès dans la soirée sur la Turquie. Ils connaissaient d’ores et déjà leur probable futur adversaire au coup d’envoi puisque l’Angleterre est venue à bout de la Suisse aux tirs au but un peu plus tôt ce samedi.



Les Pays-Bas affronteront l’Angleterre en demi-finale, le mercredi 10 juillet, à 19 heures.



La grande finale est prévue à Berlin, le dimanche 14 juillet (19h00 GMT).