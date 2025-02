Les armées malienne et sénégalaise mènent des opérations de patrouilles conjointes frontalières (DIRPA)

Les armées malienne et sénégalaise ont démarré des opérations de patrouilles mixtes transfrontalières, a annoncé la Direction de l’information et des relations publiques des armées sénégalaises (DIRPA).



« Les FDS maliennes et sénégalaises lancent des patrouilles conjointes transfrontalières. Les détachements d'unités de la Zone militaire N°4 et des gendarmes du GARSI conduiront des opérations mixtes avec leurs homologues de l'armée et de la police maliennes, le long de la frontière commune. La cérémonie officielle de démarrage s'est tenue ce matin à Diboli (Mali), en présence des commandants de zones voisines et des autorités locales », lit-on sur le compte X de la DIRPA.