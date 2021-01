Les assurances de l’Ambassadeur du Sénégal en France : « Il n’y a pas encore eu danger sur la vie de Diary Sow »

Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France ont assuré qu’il n’y a pas encore eu danger sur la vie de Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal, deux fois consécutive 2018 et 2019, portée disparue depuis le 5 janvier, jour de la rentrée des vacances de Noël.



« Heureusement, toutes les remontées d’informations que nous avons, tant qu’au niveau des centres hospitaliers que les sapeurs-pompiers, ne donnent aucune information. Cela veut dire qu’aujourd’hui, on peut être rassuré sur un aspect : il n’y a pas encore eu danger sur sa vie au stade où nous parlons », a déclaré El Hadji Maguette Sène, Ambassadeur du Sénégal en France. Non sans entrer dans les détails parce que, dit-il, « il s’agit d’une enquête »



Lors du point de presse lundi du Comité de crise, il a affirmé qu’ : « il y a beaucoup de choses qui nous rassurent ».



Pour rappel, « La Dépêche de Midi », un quotidien toulousien à fort tirage, avait révélé que Diary Sow, 20 ans, « a passé ses vacances de Noël à Toulouse ».



Contactée par L'Observateur, la mission diplomatique n’a pas pu confirmer l’information. « Nous ne disons pas que l’information n’est pas vraie. Mais, jusque-là, nous n’avons pas pu l’authentifier », a--t-elle répondu.