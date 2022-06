Les avocats de Ahmed Aïdara vont faire appel pour sa "libération définitive"

« Ahmed Aïdara est libre (il a été condamné à un mois avec sursis). C'est le plus important parce que c'est que nous voulions. Il y a plusieurs infractions retenues contre lui. Mais elles sont toutes été relaxées sauf la participation à un rassemblement non autorisé. On considère qu'il n'y avait pas de manifestation. On va continuer la lutte. On fera appel pour pour sa libération définitive », a dit Me Cissé.

Les avocats de Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye ne sont pas entièrement satisfaits du verdict donné par le juge du tribunal de Pikine Guédiawaye. Me Bamba Cissé a annoncé qu'ils vont faire appel pour sa "libération définitive".