Les boulangers décrètent une grève de 48 heures à partir de mardi

Les boulangers du Sénégal ont décrété une grève de 48 heures à partir de mardi sur l'étendue du territoire national pour « régler la vérité des prix et exiger la démission de la ministre du Commerce », Aminata Assome Diatta.



« Nous informons tous les boulangers du Sénégal et lançons un appel parce qu'on a décrété un mot d'ordre de grève de 48 heures à partir de mardi sur l'étendue du territoire national. C'est suite à l'appel qu'on avait lancé il y a 15 jours à l'État du Sénégal pour régler la vérité des prix », a dit Djibril Faye, porte-parole sur la Rfm.



Pour expliquer qui est la vérité des prix, Djibril Faye ajoute : « en 2018, l'État du Sénégal a augmenté le prix du sac de farine et 13.200 à 17.300 FCFA sans l'aval des boulangers. On veut l'augmentation du prix du pain à 175 Fcfa ou la baisse du prix du sac de farine », a dit M. Faye.



Djibril Faye et ses camarades appellent la ministre du Commerce à quitter ses fonctions. Aujourd'hui, ces boulangers cherchent à parler directement au président de la République, Macky Sall.