Les chauffeurs de taxi comptent bien marcher le 2 février prochain

Les chauffeurs de taxi se disent déterminés à marché le 2 février prochain. Ces acteurs du transport routier appuyés par la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) ont déposé leur demande à la préfecture de Dakar pour protester contre les disfonctionnements au Centre de contrôle technique des véhicules et les tracasseries sur les routes.



« Effectivement, comme vous le savez, le Syndicat des chauffeurs de taxi avait déposé une demande de marche au niveau de la préfecture de Dakar. Et à la suite de ce dépôt, le préfet avait appelé le secrétaire général qui était accompagné par ses membres. Après discussions, avec la pandémie, l’état avait dédié un montant pour aider les chauffeurs de taxi par rapport à la situation un peu difficile. Et malheureusement, ils ont constaté beaucoup de lenteurs par rapport à ce fonds qu’ils n’ont pas encore reçu. Ils ont aussi parlé du centre technique qui leur pose beaucoup de problèmes. Tous ces points ont été discutés avec le gouverneur qui a promis de nous revenir pour trouver un terrain d’entente », a déclaré Pape Diop, membre du bureau confédéral de la CSA.



Toutefois, ces chauffeurs de taxi comptent maintenir leur marche prévue pour le 2 février prochain. Tout en espérant avoir une grande mobilisation.