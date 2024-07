Les cinéastes français Benoît Jacquot et Jacques Doillon, accusés d’agressions sexuelles, placés en garde à vue à Paris

Les cinéastes français Benoît Jacquot et Jacques Doillon, accusés par des actrices dont Judith Godrèche de violences sexuelles, ont été placés ce lundi 1er juillet en garde à vue à la Brigade de protection des mineurs, a appris l'AFP de sources proches du dossier.



L'actrice française de 52 ans Judith Godrèche a accusé Benoît Jacquot de viols puis Jacques Doillon d'agression sexuelle, déclenchant l'ouverture d'une enquête à Paris. Les avocates des deux cinéastes, Me Julia Minkowski et Marie Dosé, ont dénoncé lundi cette mesure de garde à vue.