Les compos probables du match de CAN entre la RD Congo et l'Ouganda

Après une victoire de l'Égypte lors de l'ouverture de la CAN, la compétition continue ce samedi. Autres membres du Groupe A, la République Démocratique du Congo et l'Ouganda s'affrontent pour tenter de prendre leurs premiers points dans la compétition.



Voici les compositions probables des deux équipes :



RD Congo : Matampi, Masuaku, Tisserand, Luyindama, Mpeko, Mulumbu, Mbemba, Bolasie, Mabi, M’Poku et Bakambu.



Ouganda : Onyango, Juuko, Aucho, Mugabi, Wasswa, Azira, Walusimbi, Okwi, Kaddu, Miya et Abdu.



Stade : Stade international du Caire, Égypte.

Heure : 16h30 (GMT +2), 15h30 à Kinshasa.