Les compos probables du match de la CAN entre le Sénégal et la Tanzanie

La fête est encore plus belle pour la Tanzanie qui retrouve la compétition continentale après presque 40 ans d'absence. Les Taifas Stars voudront donc marquer le coup mais ils auront fort à faire dès leur entrée dans la compétition, face au Sénégal de Sadio Mané. Les hommes d'Aliou Cissé abordent cette CAN avec le statut de favori et comptent bien l'assumer. Voici les compos probables de Sénégal-Tanzanie.