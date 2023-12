Les concessionnaires du nettoiement suspendent à leur grève

Les concessionnaires du nettoiement annoncent la fin de leur grève qui durent depuis 72 heures. Ils ont décidé de reprendre service ce mercredi 20 décembre à 8 heures. Cette décision a été prise après multiples concertations avec les autorités du secteur du nettoiement, informe un communiqué.



"Cette interruption de service résulte de retards de paiement considérables qui nous avaient mis dans l'incapacité de faire face à nos charges (salaires et carburant en particulier)", rappellent les concessionnaires.



Qui ont décidé de mettre fin à leur grève "après de multiples concertations avec les autorités du secteur du nettoiement et tenant compte des engagements pris par le le Ministre des Finances".



Toutefois, ils rappellent aux autorités leurs fortes attentes quant au respect des engagements pris concernant les paiements attendus, "la réunion prévue le 05 janvier 2024 relativement au sort de nos factures de juillet à décembre 2023, et enfin l'augmentation du budget 2024 qui permettra de mettre un terme à cette spirale".