Les éducateurs spécialisés du ministère de la Justice entament une grève de la faim

Restés vacataires depuis 15 ans et sans congés et avec des retards de salaires depuis 2020, les éducateurs spécialisés dans le domaine de la réinsertion des enfants, ont entamé leur grève de faim ce mardi, devant la Direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale.

Selon Ousseynou Sall, ils sont aux nombres de 87 sur ce 20 sont recrutés et d'autres sont laissés en rade jusqu'à présent rien n'est fait pour eux. Malgré la somme importante de l'argent dépassé pour la subvention de leur formation dans l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS), le manque de personnel dans ce secteur et l'appel d'offres du personnel, ils sont omis pour ces postes, a t-il-souligné

Les agents du ministère de la Justice ont exprimé leur colère. Ils ont dénoncé le fait que "l'Etat du Sénégal a recruté d'autres agents formés à la Centre de formation judiciaire (Cfj) et de les intégrer directement dans la fonction publique".

Les éducateurs spéciaux du ministère de la Justice ont voulu une intégration et leur régularisation dans ce secteur de plus vite possible. Ils interpellent le ministre Me Malick Sall et la direction de l'éducation surveillée et la protection sociale d'intégrer les 57 agents d'éducateurs spécialisés. Ces agents se disent prêts à tout pour la satisfaction de leurs revendications. Ils ont prévu d'aller voir les "khalifs " généraux.