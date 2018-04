Les enseignants refusent de lever leur mot d'ordre de grève devant le Khalife des tidianes

La rencontre entre le Khalife général de la famille tidiane de Tivaouane et les enseignants n'a pas débouché sur une levée du mot d'ordre de grève immédiate. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir demander.



En effet, selon un des responsables du Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Auhentique (Sels/A), qui a assisté à la rencontre, Serigne Mbaye Sy Mansour a demandé avec insistance aux responsables du G6, de l'Intersyndicale de suspendre leur mouvement. En vain. Ls enseignants ont rétorqué au guide religieux que c'est la base qui est la seule habilité à suspendre ou non le mot d'ordre de grève.

La rencontre entre les syndicats d'enseignants et le Khalife des tidianes a duré plusieurs heures. Et au moment où ces lignes sont écrites, elle n'était pas encore terminée.



Pour rappel, le président de la République a proposé de "revaloriser l'indemnité du logement pour tous les enseignants à 85 000 Fcfa". Mais les syndicats d'enseignants ne sont toujours pas disposés à retourner dans les salles de classe. Apparemment, il n'y a pas encore de consensus la la levée du mot d'ordre, au niveau de la base.