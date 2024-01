Les étudiants ressortissant de Ziguinchor à l’UCAD dorment dehors pour attirer l’attention des autorités

"Depuis quelques jours, nous dormons dehors. Ce n'est pas une expulsion bien que nous soyons sous menace d'expulsion. Nous avons décidé de ne plus dormir dans l'immeuble pour que les autorités ouvrent les yeux. Nous avons été traités de corrompus, nous montrons par cet acte que nous sommes dignes et que nous sommes incorruptibles. Nous voulons que les autorités et nos familles à Ziguinchor comprennent ce qui se passe réellement et prennent des dispositions pour que tout puisse rentrer dans l'ordre", a indiqué l’un d’eux, à Seneweb.



Ces apprenants ont été trainés en justice par leur bailleur pour des mois de loyer impayés. La justice doit statuer le 2 février prochain et si leur expulsion est actée. Ils seront tous dans une situation délicate puisque plusieurs d'entre eux n'ont pas de famille d'accueil à Dakar.