Les faits marquants du Groupe SUNU en 2024



Fondé en 1998 par Monsieur Pathé Dione, le Groupe SUNU est aujourd’hui un acteur clé de l’assurance et de la banque en Afrique subsaharienne, avec une présence dans 17 pays. En 2024, le Groupe SUNU s’est illustré par des initiatives renforçant son rôle dans la facilitation de l’accès aux services financiers sur le continent. Leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, le Groupe SUNU a marqué l’année par des réalisations stratégiques majeures.



Groupe SUNU en 2024 : trois faits marquants



1. Transformation digitale avec MySUNU et MySUNU Bank

Le Groupe SUNU a renforcé son engagement dans la digitalisation, une priorité pour répondre aux attentes de simplicité de ses clients en créant :

MySUNU : une application mobile qui incarne l’innovation. Cette plateforme facilite l’accès aux produits d’assurance à distance, notamment avec Clic@uto, une assurance automobile 100% en ligne.



MySUNU Bank : véritable extension de l’offre du Groupe SUNU, cette application permet une gestion bancaire fluide et intégrée, tout en offrant une synergie avec les produits d’assurance.



2. Création d’une nouvelle société : SUNU Réassurance



Le Groupe SUNU a franchi une nouvelle étape en créant SUNU Réassurance, une entité basée en Côte d’Ivoire. Avec un capital initial de 5 milliards de FCFA, cette nouvelle société reflète la volonté du Groupe SUNU de consolider ses capacités financières et d’assurer une couverture optimale pour ses filiales.



Pour rappel, une société de réassurance joue un rôle clé dans le secteur des assurances : elle intervient en tant que filet de sécurité pour les compagnies d’assurance en partageant une partie des risques que ces dernières couvrent. Cela signifie qu’en cas de sinistre important, la société de réassurance absorbe une partie des coûts, ce qui permet aux assureurs de maintenir leur stabilité financière et de continuer à offrir des services de qualité à leurs clients.



Avec SUNU Réassurance, le Groupe SUNU se dote d’un outil stratégique pour mieux gérer les risques tout en optimisant ses capacités opérationnelles. Cela se traduit par des produits plus compétitifs et adaptés aux besoins d’une clientèle en quête de fiabilité. De plus, cette nouvelle entité ouvre des perspectives de partenariats avec d’autres assureurs, renforçant ainsi la position du Groupe SUNU comme un acteur majeur et innovant en Afrique.



3. Une nouvelle génération de dirigeants



L’année 2024 a également été marquée par une série de promotions internes et de mouvements au niveau des directions générales, consolidant les équipes dirigeantes. Parmi les pays concernés figurent la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon et la Guinée.



Ces nominations ont insufflé une dynamique exceptionnelle au sein du Groupe SUNU, traduisant l'engagement du Groupe à bâtir la nouvelle génération de leaders qui prendront la relève et continueront l’œuvre du fondateur feu Monsieur Pathé DIONE. Le Groupe SUNU confirme sa volonté d’anticiper les évolutions du secteur et de renforcer sa position en tant qu’acteur clé dans l’assurance et la banque en Afrique. Ces leaders de demain et d’aujourd’hui incarnent bien la vision du Groupe et constituent des atouts majeurs pour accompagner le client qui est au centre de tout.