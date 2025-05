Ngoudiane : un jeune homme risque la prison pour avoir partagé des vidéos obscènes d’une mineure

Le jeune homme S. Tine, un habitant de Ngoudiane (centre-ouest), comparaissait hier, vendredi devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès pour « collecte et diffusion de données personnelles contraires aux bonnes mœurs ». Il encourt un an de prison, dont 3 mois ferme, selon L’Observateur.



L’affaire remonte à plusieurs mois, lorsque S. Tine, 21 ans, a commencé à fréquenter le domicile d’une adolescente de 15 ans. Après avoir obtenu son numéro, il a peu à peu tissé un piège : sous couvert de discussions anodines, il l’a persuadée de lui envoyer des images intimes.



Mais une fois en possession des vidéos, il a changé de ton. Le jeune homme demande la mineure de se donner à lui, si elle ne veut pas voir ses images dans les réseaux sociaux. Contrairement à ce qu’il espérait, la jeune fille a résisté.



Furieux de ses refus répétés, S. Tine a passé à l’acte : les vidéos ont été publiées sur Facebook et TikTok, avant de circuler dans tout le village. Alertés, les parents de la victime ont porté plainte, conduisant à son interpellation pour collecte et diffusion de données personnelles contraires aux bonnes mœurs, rapporte le journal.



Attrait vendredi à la barre du Tribunal des flagrants délits de Thiès, il a nié les faits. «C'est elle qui m'a envoyé la vidéo, mais je ne l'ai jamais diffusée sur les réseaux sociaux, ni montrée à quelqu’un », a contesté S. Tine.



Parole contre parole, la jeune fille s'est défendue bec et ongles. «Quand il a obtenu ma vidéo, il a commencé à me demander de le trouver au garage pour des rapports sexuels. J'ai toujours refusé cela, c'est pourquoi il a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux», a-t-elle confirmé.



Le Procureur a requis une peine d'emprisonnement d'un an, dont 3 mois ferme. Délibéré le 30 mai.