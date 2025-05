Dialogue national : Pape Djibril Fall et les Serviteurs décident de boycotter

À quelques jours de l'ouverture du dialogue national, Pape Djibril Fall prend ses distances. Le leader du parti Les Serviteurs a annoncé ce samedi, lors d’un point de presse à Dakar, que sa formation ne participera pas aux concertations prévues du 28 mai au 4 juin.



« Nous refusons de participer à un dialogue qui ne garantit pas une véritable transformation démocratique. Les réformes doivent être structurelles. Il est temps d’arrêter de violer la Constitution et les lois simplement pour satisfaire les intérêts d’un individu. Dans ces conditions, nous ne permettons pas de ne pas prendre part au dialogue », a déclaré le député devant la presse.



Pape Djibril Fall a toutefois salué l’engagement du facilitateur du dialogue, Dr Cheikh Gueye, tout en regrettant le manque de moyens mis à sa disposition pour mener à bien sa mission.



Pour rappel, les travaux du dialogue national porteront sur le thème « Système politique ». Si plusieurs partis et mouvements ont confirmé leur participation, d'autres comme Les Serviteurs et l’Alliance Pour la République (APR) de l’ancien président Macky Sall ont clairement fait savoir qu’ils boycotteront cette initiative.