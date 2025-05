Championship (finale des play-offs) : Sunderland renverse Sheffield et s'offre la Premier League au bout du suspense

Quel scénario ! Ce samedi après-midi à Wembley, Sunderland a signé un retour fracassant en Premier League, huit ans après sa dernière apparition, en s'imposant 2-1 face à Sheffield United en finale des play-offs.



Longtemps menés après l'ouverture du score des Blades, les hommes de Régis Le Bris ont attendu les toutes dernières minutes pour renverser la situation. C'est Eliezer Mayenda qui a sonné la révolte à la 76e minute.



Alors que les prolongations semblaient inévitables, une dernière action dans les arrêts de jeu a changé le destin du club. À la 90'+5, Tom Watson a crucifié Sheffield. Explosion de joie dans les rangs rouges et blancs, les supporters peuvent exulter : Sunderland est de retour dans l'élite !



Ce retour en Premier League récompense une saison maîtrisée et un collectif jeune et prometteur, guidé par la patte tactique de Régis Le Bris. Les Black Cats tournent définitivement la page de leurs années d'errance et s'apprêtent à rugir à nouveau parmi les grands du football anglais.