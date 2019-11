Les films "Atlantique" de Mati Diop et "5 Etoiles" du journaliste Mame Woury Thioub sacrés à Tunis

La trentième édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), session Néjib Ayed, a livré, samedi, son palmarès avec le sacre de deux films sénégalais, notamment ’’Atlantique’’ de Mati Diop qui reçoit le Tanit d’argent et le prix de la meilleure musique et ‘’5 ETOILES’’ de Mame Woury Thioubou, lauréat du Tanit de bronze, a constaté l’APS.



Pour le producteur du film ‘’Atlantique’’, Oumar Sall, cette double distinction ‘’sans doute la plus importante’’ a une signification particulière parce que, souligne-t-il, ‘’c’est la reconnaissance africaine du film’’.



Il se dit ‘’heureux et fier’’ de cette performance du film. ‘’C’est une joie incommensurable d’autant plus que comme je le dis souvent, le Sénégal a été le premier à croire à ce film’’, lance-t-il.



Le directeur général de la maison de production ‘’Cinékap’’ a salué le jury, qui s’est approprié le récit du film ‘’Atlantique’’, rendant hommage à la jeunesse africaine vivante et à celle disparue en mer. ‘’L’Afrique doit davantage produire et voir ses images’’, lance Oumar Sall.



Il s’exprimait en présence des acteurs du film Amadou Mbow, Ibrahima Traoré et Mame Bineta Sané, contents eux aussi.