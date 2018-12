Les fils de Sidy Lamine Niasse se rendront à Kaolack pour son enterrement

Un accord vient enfin’ d'être trouvé entre les fils de feu Sidy Lamine Niass et la famille sise à Leona Niassène. D'ailleurs, informe i-radio, Mame Khalifa Niass, fils aîné du défunt Président-directeur général de Walfadjiri vient d'obtenir me permis d'inhumation à Kaolack. Quant à ses autres frères et soeurs, ils ont informé qu'ils se rendront à Kaolack pour assister à l'enterrement qui doit avoir lieu demain vendredi après la grande prière.