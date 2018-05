Les grands espoirs qu’El Hadj Ousseynou Diouf fonde en Sadio Mané

Le joueur de Liverpool Sadio Mané, de par son talent, a fini de convaincre ses pairs. Ainsi, beaucoup d’espoirs sont fondés sur lui qui joue la finale de la Ligue des champions le 26 mai à Kiev en Ukraine prochain face au Réal Madrid de Cristiano Ronaldo. Qui joue également la Coupe du monde à partir du mois de juin prochain avec l’équipe nationale du Sénégal.



Le Sénégal partage la poule H avec la Colombie, la Pologne et le Japon. Une poule jouable pour les « lions ». D’où l’espoir que porte El Hadj Ousseynou Diouf sur l’attaquant de Liverpool. En effet, le double Ballon d’or africain espère que l’ancien joueur de Génération-Foot « gagne cette Ligue des champions, qu’il amène le Sénégal très loin à la Coupe du Monde mais surtout qu’il nous fasse gagner la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Ce sera magnifique s’il soulève ce trophée pour la première fois pour notre pays ».





L’ancien numéro de l’équipe nationale souhaite que Sadio Mané et Liverpool remportent la finale devant le Réal Madrid mais prévient tout de même les Reds sur les qualités des merengues.





Selon lui le club de Zidane est « La plus grande institution du football mondial. Ils n’ont pas besoin d’être bon mais ils savent comment gagner ». Il insiste «Si Liverpool débarque avec sa fougue de jeunesse tout en pensant qu’elle va abréger la rencontre, ça ne sera jamais en sa faveur. Le Réal a de grands footballeurs qui n’ont pas besoin du ballon pour coûte que coûte gagner. Ils savent comment tuer un match. Cela a été noté contre le Bayern Munich. Ils ont été malmenés mais ils n’ont pas abdiqué ».



