Les hélicoptères au Sahel: précieux et pas toujours disponibles

Ce sont les montures des commandos au Sahel et au Sahara. Les hélicoptères de transport ou d'attaque, sans cesse plus sophistiqués, mais souvent indisponibles, victimes de pannes techniques, interdits de vol pour des raison réglementaires, ou en attente de réparations ou de pièces de rechanges. En France, la Ministre des Armées Florence Parly tire la sonnette d'alarme et, annonce une nouvelle organisation de la chaîne d'approvisionnement et de maintenance (MCO). Globalement, moins d'un aéronef sur deux n'est pas en mesure de voler dans l'armée française.