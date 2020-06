Les images du mariage de Fana Cissé de PressAfrik et de Mor Talla Gaye de Gfm

Ils se sont dits oui devant Dieu et devant les hommes. Fana Cissé, journaliste à PressAfrik et Mor Talla Gaye du Groupe futur média ont scellé leur union dimanche aux Parcelles Assainies, à Dakar.



Très dynamique, excellemment alerte et pertinemment productive, Fana Cissé est également celle qui égaie la rédaction de PressAfrik de par son humour débordant et sous sourire aussi radieux que gratuit. Nous souhaitons au nouveau couple un heureux ménage et un bonheur sans terme !