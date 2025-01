Les impactés de la phase1 du TER lance un appellent à l'aide aux nouvelles autorités et sollicitent une audience avec le Président Diomaye

Selon le porte-parole des impactés du TER à Dakar, Mbakhane Sall, cette rencontre est pour développer des stratégies pour des solutions à leurs problèmes. « Nous sommes ici aujourd’hui pour développer des stratégies qui vont nous permettre d’apporter des solutions au problème des impactés. Nous avons déposé une plainte auprès de la banque, cette plainte a suivi son processus et est arrivée à son terme. Aujourd’hui, le Conseil d’administration a demandé à l’Etat du Sénégal de régulariser le problème des impactés du TER, mais il se trouve que depuis près d’un an il y a un plan d’action qui a été dégagé pour régler le problème et jusqu’à présent ce plan n’a pas encore été exécuté. Voilà pourquoi nous sommes là pour voir comment venir à bout de ce problème », a-t-il déclaré.



M. Sall qui a déploré le silence des nouvelles autorités face à la situation des impactés du TER, a lancé tout de même un appel à l’aide au régime en place pour que ce problème puisse être résolu une bonne fois. « Par rapport aux nouvelles autorités, on a fait des correspondances, mais, jusqu’à présent rien. Il n’y a pas eu de réaction majeure. Nous sommes complètement désemparés, parce que nous pensons que les portes sont fermées et vous imaginez les inquiétudes, le stress que cela peut créer au niveau des impactés. Néanmoins, nous leur lançons un appel, nous n’exigeons rien. Nous demandons au président de la République de nous recevoir et faire qu’ensemble autour d’une table qu’on essaie d’apporter une solution à ce problème », a-t-il souligné.



« Nous sommes presque 1500 dossiers, ce sont beaucoup de personnes, chaque dossier représente une famille et vous savez la famille sénégalaise. Le gouvernement de M. Ousmane Sonko a hérité du problème. Le problème, c’était sous Macky Sall, mais vous savez que l’Etat est une continuité. Nous avons élu son excellence Bassirou Diomaye Faye pour que les problèmes soient réglés, nous sommes à notre rôle, c’est-à-dire porter à sa connaissance la situation que nous vivons. Nous pensons que l’Etat va réagir », a ajouté M. Sall.



Le porte-parole des impactés du TER à Dakar a rappelé que « la banque a décidé d’examiner la deuxième phase du projet train express régional (TER), le 5 février prochain. Alors nous pensons si cela est fait ça peut plonger les impactés dans une situation d’inquiétude générale et quand on est inquiet, on a plus le choix, on peut commettre des actes irréfléchis, mais, nous souhaitons et nous pensons que l’on ne va pas arriver à ce niveau. Nous pensons que Son Excellence va réagir, nous pensons qu'Ousmane Sonko va réagir », a-t-il déclaré.



Arborant sur la même lancée, le représentant des commerçants impactés de marché Mame Diarra et marché Thiaroye, Monsieur Bakary Mané a fait savoir le calvaire qu'ils vivent. « Nous vivons le même calvaire que les riverains impactés. Depuis 2017, des commerces et magasins ont été détruits, envoyant au chômage les commerçants. D’autres ont été envoyés je ne sais où. Depuis 2017, nous les commerçants impactés du TER, n’avons nulle part où travailler, on est dispersé, d’autres ont même bravé la mer pour aller vers d’autres aventures à la recherche de quoi survivre », a-t-il expliqué.



À l’en croire, « à peu près deux mille (2000) commerçants impactés par le TER, mènent une vie pitoyable, une vie de misère, parce que leurs lieux de travail ont été détruits. Ils ne peuvent plus poursuivre leurs activités, leurs enfants ont été contraints de quitter l’école, ils peinent à nourrir leur famille, ils galèrent dans ce pays. D’autres se sont reconvertis en marchands ambulants et les autres sont là sans savoir quoi faire ».

« Toute cette souffrance, c’est l’ancien régime qui est à l’origine. Mais nous avions espoir qu’avec l’arrivée des nouvelles autorités, on verra le bout du tunnel, mais c’est comme si la situation va de mal en pis. La lueur d’espoir que nous avions est en train de s’éteindre. Nous leur supplions de nous recevoir en audience, de nous aider et de finir les chantiers du marché de Thiaroye dont la construction a démarré depuis 2018 et qui n’est pas encore finie à ce jour. Nous leur sollicitons pour la construction du Marché Mame Diarra, les commerçants impactés qui y travaillent sont désemparés », à plaidé Bakary Mané.