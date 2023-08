Les incroyables aveux de Maman Coundoul devant les enquêteurs

Mame Fama Coundoul a livré une dernière version aux enquêteurs. Dans des propos rapportés par Libération, elle a déclaré qu'elle s'est mariée, depuis 2018 et à chaque fois elle faisait de fausses couches. Et ces temps derniers, elle a eu un retard de règles. Croyant être enceinte, elle en a fait part à son époux.



Mais, au bout de quatre mois, elle a revu ses règles mens- truelles. Et ne pouvant plus révéler l'inexistence de sa grossesse, elle a mis des morceaux de tissus sur son ventre pour faire croire ainsi aux membres de sa famille qu'elle est toujours enceinte.



Interrogée à nouveau, Mame Diarra Sène a déclaré que Mame Fama Coundoul et Oumou Ndao ont comploté pour simuler un enlèvement aux fins de faire croire à l'époux de Mame Fama Coundoul que des agresseurs ont kidnappé sa femme enceinte, puis récupéré le bébé après accouchement.



Ce fut pourquoi, a-t-elle dit que le scénario a été monté de toutes pièces par ces dernières. Arrêté, Amadou Wéllé a avoué être l'auteur des menaces de mort lors du coup de fil reçu par l'époux de Mame Fama Coundoul. Il a reçu à cet effet la somme de 20.000 Fcfa. A l'occasion, Mame Fama Coundoul lui a demandé de dire à son mari qu'il ne verra pas le bébé à naitre et le tuera une fois de retour au Sénégal.