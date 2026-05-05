Audience avec Diomaye: le groupe Senico d’Abdoulaye Dia annonce «des investissements ciblés» dans le domaine agricole

Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce mardi 05 mai 2026, au Palais présidentiel, Abdoulaye Dia, président-directeur général du groupe Senico (Sénégalaise Industrie et Commerce). L'échange s'est centré sur les perspectives d’investissement dans le domaine du secteur privé national.
À l’issue de cette rencontre, prenant la parole au nom du groupe, le directeur général adjoint de Senico, Latgrand Ndiaye, a "réaffirmé" l’adhésion de son groupe à la Vision Sénégal 2050. «Il a annoncé des investissements ciblés dans les chaînes de valeur agricoles, visant à favoriser la création d’emplois et à renforcer l’équité territoriale», selon un communiqué de la présidence.
«Cette audience confirme la mobilisation du capital privé national au service de la transformation structurelle voulue par le Chef de l'État» a conclu la note.
Pour rappel, le groupe Senico est l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire au Sénégal. Il a été fondé en 1989 par l'entrepreneur Abdoulaye Dia.
À l’issue de cette rencontre, prenant la parole au nom du groupe, le directeur général adjoint de Senico, Latgrand Ndiaye, a "réaffirmé" l’adhésion de son groupe à la Vision Sénégal 2050. «Il a annoncé des investissements ciblés dans les chaînes de valeur agricoles, visant à favoriser la création d’emplois et à renforcer l’équité territoriale», selon un communiqué de la présidence.
«Cette audience confirme la mobilisation du capital privé national au service de la transformation structurelle voulue par le Chef de l'État» a conclu la note.
Pour rappel, le groupe Senico est l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire au Sénégal. Il a été fondé en 1989 par l'entrepreneur Abdoulaye Dia.
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