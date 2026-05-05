Sénégal, Mali, Mauritanie : le trio gagnant du groupe Vicat au 1er trimestre 2026

Vicat, un acteur de l'industrie des matériaux de construction minéraux et biosourcés, a fait le point sur son activité commerciale du 1er trimestre 2026.



Portée par une « dynamique soutenue dans les pays émergents », la zone Afrique de l’ouest du groupe Vicat affiche une santé de fer au premier trimestre 2026 avec un chiffre d’affaires consolidé de 110 millions d’euros, en progression de +22,2 % à périmètre et change constants.



Au Sénégal, le groupe profite d'un environnement « plus favorable » marqué par un redressement des prix du ciment et la montée en puissance du four 6 qui contribue à une « amélioration sensible des coûts de production ».



L'activité granulats y explose littéralement avec une hausse de +118,1 % du chiffre d'affaires opérationnel, dopée par les grands chantiers d’infrastructures tels que la construction du port de Ndayane.



Selon la société, le redressement est également spectaculaire au Mali, où l’activité ciment bondit de +69,8 % grâce à un « net rebond des volumes » favorisé par une optimisation de la logistique du clinker. En Mauritanie, la tendance reste positive avec une croissance de +114 % en données publiées.



Malgré un « environnement opérationnel qui demeure « peu prévisible » au Mali, Guy Sidos, Président-Directeur Général, salue une performance globale « robuste » et confirme ses objectifs annuels, prévoyant que le Sénégal bénéficiera de l'apport de ses nouvelles installations industrielles « en année pleine » sur l'ensemble de l'exercice 2026.