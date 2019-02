Les incroyables conditions de Zinedine Zidane pour entraîner Chelsea

C’est le tabloïd anglais The Sun qui révèle ces informations sur Zinedine Zidane. Selon le journal, il viserait le poste d’entraîneur de Chelsea ! Oui mais pas à n’importe quelles conditions. Il souhaiterait d’abord garder son meilleur joueur Eden Hazard afin de construire l’équipe autour de lui. Ensuite, Zizou voudrait une grosse enveloppe mercato pour se renforcer.



Selon le Sun, Zidane demanderait 200 millions de Livres pour améliorer son effectif soit environ 228 M€, et même plus si des joueurs de Chelsea venaient à être vendus... Enfin, l’ancien coach du Real Madrid aimerait avoir une part prépondérante dans le recrutement des Blues. Reste maintenant à savoir si les dirigeants anglais accepteront ces conditions.