Les jeunes Khalifistes veulent exclure Tanor du Ps

Récupérer le Parti socialiste(PS) des mains d’Ousmane Tanor Dieng. C’est le nouveau combat des jeunes socialistes proche Khalifa Sall. « Aujourd’hui le Parti socialiste est dirigé par un groupe d’amis, de copains au service de Macky Sall. Nous avons décidé de sortir de notre organisation politique toutes les personnes qui travaillent pour l’extinction de l’œuvre et du patrimoine du président Léopold Sédar Senghor. Nous avons décidé à partir de maintenant de faire le tour des 45 départements du Sénégal. De voir l’ensemble des militants pour qu’on puisse travailler ensemble afin de sauver ce parti. Et de travailler pour la libération du maire Khalifa Sall », a déclaré Bassirou Samb, Secrétaire général des jeunes sur Walf radio.

Il poursuit : « nous avons noté une mobilisation des militants dans tous les départements du pays qui sont tous prêts à travailler, à se battre pour récupérer le Parti Socialiste(PS) ».

Pour sa part Birane Diop ajoute « notre parti traverse une très grave crise depuis l’avènement du président Macky Sall au pouvoir. C’est la raison laquelle on a coorganisé une très grande manifestation à Kaolack. A l’issue cette manifestation, l’essentiel des membres du Comité central était présent pour manifester son soutien et sa solidarité sur le maire de Dakar. C’est donc sur la même dynamique, la même logique que nous sommes en train de nous inscrire, pour montrer que celui qui est majoritaire au Ps, c’est Khalifa Sall. Celui qui contrôle l’essentiel des militants, c’est également Khalifa Ababacar Sall. Et que Ousmane Tanor Dieng contrôle une minorité"

Diop de souligner que « la situation politique actuelle est très grave pour le Parti Socialiste et pour le pays. Donc, on doit se battre pour que cette situation cesse et que le PS retrouve ses lettres de noblesse dans le champ politique du Sénégal, avec le député maire Khalifa Sall ».