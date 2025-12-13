Le budget 2026 du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération arrêté à 39 milliards de francs CFA

​Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC), Abdourahmane Sarr, a présenté ce samedi, le projet de budget de son ministère pour l’exercice 2026. Ce budget s’élève à un montant total de 39 281 075 505 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Le projet est structuré autour de trois programmes majeurs, chacun ayant une allocation spécifique. Répartition des crédits par programme, le programme le plus doté est celui de la Gouvernance Économie, planification stratégique et coordination statistique, qui se voit allouer 24 247 678 940 FCFA en AE et en CP.



Cette enveloppe est principalement destinée aux Transferts courants (10 986 085 161 FCFA) et aux Investissements exécutés par l’État (9 725 816 433 FCFA), ainsi qu'à un milliard et demi de FCFA pour les Transferts en capital. Les dépenses de personnel pour ce programme sont fixées à 1 016 162 990 FCFA et les acquisitions de biens et services à 1 019 614 356 FCFA.



​Le second programme en termes d'importance budgétaire est Coopération et Développement des Partenariats public-privé et Appui au Secteur privé. Il bénéficie de 13 355 741 748 FCFA en AE et en CP. Ce programme met un accent particulier sur les Transferts en capital avec une somme conséquente de 12 000 000 000 FCFA. Le reste des crédits est réparti entre les Dépenses de personnel (631 075 000 FCFA), les Acquisitions de biens et services (284 016 748 FCFA) et les Transferts courants (440 650 000 FCFA).



​Enfin, le programme de soutien Pilotage, Coordination et Gestion administrative est doté de 1 677 654 817 FCFA en AE et en CP. Ce programme assure le fonctionnement interne du ministère. Les dépenses de personnel représentent la part la plus importante à 815 870 000 FCFA. Les Acquisitions de biens et services sont prévues à 339 284 817 FCFA, et les Transferts courants à 522 500 000 FCFA.



​La présentation de ce projet de budget marque une étape clé dans la planification des actions du Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération pour l’année 2026, avec une orientation claire vers les investissements et la coordination stratégique.



Satisfaits par les réponses détaillées des ministres, les députés ont donné leur aval au projet. Le budget Total Dotation Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération arrêté à 39 281 075 505 en AE et en CP, a été adopté, à la majorité par les Députés. Sur 165 inscriptions, 121 ont voté dont 21 par procuration. 115 députés ont voté Pour, contre 0, abstention 6.





