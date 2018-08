Les leaders du FRN assurent à l'ambassadeur des USA qu'ils sont prêts à rencontrer Macky

Après les chefs religieux (Le Khalife général des mourides et le chef du Clergé) et le représentant de l'Union, les leaders du Front de résistance nationale (Frn), s'est rendu ce jeudi 9 août, auprès de l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Salama Mishungi, toujours pour dénoncer les agissements du régime de Macky Sall en ce qui concerne le processus électoral.

La délégation a été conduite par le député Mamadou Lamine Diallo et composée, entre autres responsables d'Oumar Sarr, Saliou Sarr, Sagar Diouf et Moctar Sourang.



Dans un compte rendu de la rencontre rapportée par le journal Quotidien, Diallo a clairement dit ce que les leaders de l’opposition attende des Etats-Unis d'Amerique. "Nous attendons des Etats-Unis qu’ils disent au Président Macky Sall que le forcing ne servira à rien. Nous devons discuter car il n’est jamais trop tard pour bien faire", a-t-il demandé à l'ambassadeur de transmettre au Président Trump et à son administration.



Prenant la parole, monsieur Mishungi a demandé à ses hôtes s'ils étaient "disposés à dialoguer sur le processus électoral". A cette question, Mamadou Lamine Diallo raconte avoir répondu par l’affirmative : "Nous avons répété que l’opposition a toujours estimé que le dialogue était nécessaire et que cela a toujours été le cas au Sénégal"