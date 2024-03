Les ministres de ce pays africain interdits de voyage

Le Président nigérian Bola Tinubu a interdit aux ministres, chefs d’agences et autres responsables gouvernementaux de voyager à l’étranger sur des financements d’État, relate le média Punch. L'interdiction durera trois mois et entrera en vigueur le 1er avril.



"Compte tenu des défis économiques actuels et de la nécessité d'une gestion budgétaire responsable, je vais vous communiquer la directive visant à interdire temporairement tous les voyages internationaux financés par l'État pour tous les fonctionnaires du gouvernement fédéral à tous les niveaux", est-il écrit dans une lettre adressée au Secrétaire du Gouvernement, George Akume.



En janvier, Bola Tinubu avait lui-même réduit le nombre de personnes l'accompagnant dans ses déplacements, stipulant que les membres de sa délégation ne devaient pas dépasser 25 pour les voyages locaux et 20 pour les voyages internationaux.



Des décisions qui font notamment suite à la visite de la délégation nigériane aux Émirats arabes unis, à l'occasion de la COP28, fin 2023. La mission avait fait couler beaucoup d'encre, étant composée de 590 fonctionnaires, dont 442 voyageaient grâce aux fonds gouvernementaux, rappelle Punch.