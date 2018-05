Les patients en dialyse refusent d'être transférés à l'hôpital Le Dantec

«Nous avons eu des problèmes dans notre centre de Dialyse, parce qu’il s’est avéré que tout le circuit du traitement ainsi que les machines sont défectueuses et contaminées. Nous avons été transférés au niveau de l’hôpital militaire de Ouakam. Actuellement ils veulent nous transférer encore au niveau de l’hôpital Aristide Le Dantec, alors que nous n’avons aucune garantie sur la fiabilité et la sécurité du fonctionnement des machines », ont dénoncé les patients.



Pour avoir satisfaction à leurs revendications, ces malades sont décidé à mourir plutôt que de faire des dialyses avec des machines défectueuses et dangereuses pour leur santé. Selon eux, ils doivent bénéficier de nouveaux appareils.



Et dénoncent-ils, 13 patients ont perdu la vie cette année. «Aujourd’hui nous voulons de nouvelles machines. Nous sommes restés 2 jours sans faire notre Dialyse", ont-t-ils fait savoir sur les ondes de la Rfm.