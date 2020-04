Les pensions payées et les salaires suivent à partir du mardi 28 avril

Le ministre des Finances et du Budget informe que les services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ont commencé le paiement des pensions de retraite FNR et procéderont au paiement des salaires à compter du mardi 28 avril 2020. Compte tenu de la situation sanitaire, les guichets du centre de paiement de Cerf-Volant seront ouverts exceptionnellement le samedi 25 avril 2020 de 09 h à 13h 30 mn.



Libération online