Les populations de Velingara réclament une délégation spéciale pour faire la lumière sur leurs problèmes fonciers

Manifestement, le virus de Sangalkam continue de guetter le Sud du pays notamment la commune de Vélingara. Cette grande ville du Fouladou est depuis un certain temps en proie à des litiges fonciers suite à une série de lotissements anar- chiques attribués au maire, Oury Bailo Diallo. C’est ainsi que vendredi dernier, les populations de cette contrée, sous la houlette d’un « Collectif contre les lotissements anarchiques », ont marché sur les grandes artères de la ville jusqu’à la cour de la préfecture pour remettre un cahier de doléances à l’autorité administrative, en l’occurrence le préfet.



Sur les pancartes brandies, étaient lisibles des slogans tels que « Non au détournement de deniers publics », « Stop au bradage des parcelles’. La plate- forme revendicative soumise à l’égard de l’Etat central, notamment à son chef, le président de la République est un reflet des slogans scandés. Entre autres doléances des marcheurs, figurent l’audit du foncier de la commune, la mise en place d’une délégation spéciale, l’arrêt immédiat des lotissements et du bradage des parcelles. « Après avoir déterré les bornes posées par l’équipe municipale suite au lotissement illégal et partisan entrepris par le maire, nous avons usé de tous les moyens de dénonciation.



Des plaintes ont été déposées aussi au tribunal de Vélingara, mais jusqu’à présent rien n’a été fait pour arrêter la spoliation foncière dans notre localité. Aujourd’hui, avec cette marche de protestation et ce mémorandum signé par les populations, nous nous adressons directement au chef de l’Etat Macky Sall afin qu’il prenne des mesures urgentes pour ne pas voir le pire arriver dans ce département », a menacé El Hadj Koly, coordonnateur du « Collectif pour la lutte contre les lotissements anar- chiques ».



D’après le porte-parole du jour, depuis des années, certaines zones de la commune de Vélingara ne bénéficient pas d’un plan d’assainissement à cause du non respect des normes qui régissent les opérations de lotissement. « Il y a six quartiers qui n’ont toujours pas accès à l’eau et à l’électricité car ne figurant pas sur le plan de reconnaissance en possession des services de la SDE et du Cadastre. D’ailleurs c’est pourquoi le lotissement a été annulé, mais aujourd’hui le problème est que le maire s’entête à procéder à une distribution clandestine des terres au profit de ses intérêts politiques. De ce fait, nous exigeons la mise en place d’une délégation spéciale pour effectuer un audit du foncier de la commune », a plaidé M. Koly au milieu du vacarme des protestataires.



«Que l’Etat prenne ses responsabilités… »

Au cours de cette marche de protestation, les Vélingarois, qui se disent victimes de « spoliation foncière », ont manifesté leur indignation. Abou Djiba est un enseignant qui a battu le macadam. « Une de mes parcelles a été revendue par des agents municipaux. Quand j’ai été mis au courant, je leur ai de- mandé des explications. Par la suite, la municipalité m’a attribué une autre parcelle. Cependant, celle-ci fait aussi l’objet de li- tiges. Donc pour arrêter cette pagaille, il faut que l’Etat, notamment le président Macky Sall et le ministre de l’Intérieur, prenne ses responsabilités», demande cet habitant venu participer à la marche sur le foncier effectuée par les habitants de Vélingara.



