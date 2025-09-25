Les premières images de Mansour Faye après sa sortie de prison (Vidéo)

L’ancien ministre Mansour Faye, placé sous contrôle judiciaire ce jeudi, a quitté la prison de Rebeuss où il était détenu depuis mai dernier. À sa sortie, le maire de Saint-Louis, vêtu de blanc, a été chaleureusement accueilli par ses proches et sympathisants, immortalisant le moment avec leurs téléphones.



Selon des sources proches, Mansour Faye s’est aussitôt rendu auprès de sa mère dans une cité dakaroise, en compagnie de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop.



Un soulagement pour ses partisans, qui n’ont cessé de clamer son innocence durant toute la période de détention. Sa mère avait d’ailleurs ému l’opinion publique à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle plaidait pour la libération de son fils.



Pour rappel, Mansour Faye avait été placé sous mandat de dépôt le 26 mai 2025 pour plusieurs chefs d’accusation, dont association de malfaiteurs, corruption, concussion, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. L’affaire porte sur une commande de riz estimée à 2,749 milliards de FCFA.



