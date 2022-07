Les proches de François Mancabou et le Pool des avocats sollicitent une contre-autopsie

La famille et les avocats de François Mancabou ne croient pas aux résultats de l'autopsie effectuée dimanche dernier à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, suite à l’enquête annoncée par le Procureur Amady Diouf. Ils sollicitent une « contre-autopsie et, le cas échéant, des analyses toxicologiques approfondies dès lors que des prélèvements biologiques ont été réalisés et sont disponibles ».Dans un communiqué transmis à PressAfrik, le Conseil de défense des intérêts de la famille du défunt a pris acte du fait qu'une « enquête diligentée par la police pour un crime supposé commis par la police se déroule au pas de charge dans l'agitation suspecte et sous des airs de propagande qui augurent d'une volonté manifeste de cacher la vérité derrière un rideau de fumée ».Mais après concertation, les proches de ce supposé élément de la « Force spéciale » et le Pool des avocats constitués, ont d'ores et déjà décidé de solliciter une « contre-autopsie et, le cas échéant, des analyses toxicologiques approfondies dès lors que des prélèvements biologiques ont été réalisés et sont disponibles ».Pour rappel, le rapport des spécialistes désignés par l’Ordre des médecins du Sénégal indique que Mancabou, qui était en détention au commissariat central de Dakar, est mort d’une «fracture du rachis cervical ayant entraîné des complications neurologiques», suite son évacuation à l’hôpital Principal de Dakar.