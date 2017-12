Les réceptions de ‘’Dakar Arena" et l’arène nationale prévues après la coupe du monde (Ministre)

En visite des chantiers du Palais des sports et de l’arène nationale à Diamniadio, Matar Ba a souligné à cette occasion qu’ « au retour de la Coupe du monde en juillet, ces deux grandes infrastructures seront réceptionnées et mises au service des sportifs et des populations.



A Diamniadio, le ministre des Sports a été accueilli par les responsables de la société turc Summa qui construit le Palais des sports et un responsable de la Société de gestion des infrastructures publiques des Pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose (SOGIP SA).



Entamé en mi-septembre, le chantier de Dakar Arena "avance à grands pas". Environ 300 ouvriers turcs et sénégalais travaillent 24h/24 sur le projet et les premiers gradins sont presque terminés.



Pour sa part, le chef de projet, Djibril Diop a rassuré Matar Ba en annonçant la fin des structures en béton au mois de décembre.



Le responsable de la SOGIP a par ailleurs fait savoir qu’ « après les structures en béton, la superstructure métallique sera entamée au mois de janvier avec le montage des charpentes ».



Avant de poursuivre, « elle est déjà au Port de Dakar. Cela va permettre en juillet de terminer les travaux. Et les délais seront respectés »



Le Palais des sports multifonctionnel aura une capacité de plus de 15000 places et un parking de 1000 véhicules.



Pour rappel, le président de la République du Sénégal, Macky Sall avait procédé à la pose de la première pierre de Dakar aréna le 9 mai 2016.