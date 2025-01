Les réformes du système éducatif devraient « adresser » les curricula, le pilotage et la gouvernance (responsable Cosydep)

Le directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep), Cheikh Mbow a déclaré que les réformes annoncées par le Premier ministre, Ousmane Sonko, dans sa Déclaration de politique générale (DPG), devraient « adresser » les curricula, le pilotage et la gouvernance du secteur dans une approche holistique, articulée et décloisonnée.



« Il est évident qu’une telle opération demande des moyens et du temps pour se réaliser. Avec une ferme volonté politique et la collaboration de tous les acteurs, on peut réussir ces réformes », a-t-il fait saloir dans une déclaration accordée à l’APS.



Le responsable de la Cosydep a insisté sur « la concertation comme principe directeur ». « Autrement dit, il s’agira de privilégier une approche holistique et prospective, qui permet de mieux prioriser les actions, mieux cibler les défis à relever et bien planifier leur prise en charge, tout en veillant davantage aux équilibres, aux interactions et aux interrelations nécessaires dans le traitement des problématiques à adresser », a-t-il précisé.



Cheikh Mbow soutient que « l’avènement du nouveau régime politique a suscité de l’espoir chez des millions de Sénégalais, dans tous les secteurs, y compris celui de l’éducation ».

À partir de larges consultations citoyennes, déclare-t-il, la COSYDEP s’engage à apporter sa contribution. Il plaide en même temps pour « une refondation du système qui implique la redéfinition des finalités, des pratiques et des stratégies ».