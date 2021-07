Les relations sino-américaines se trouvent à un "nouveau tournant critique"

Le nouvel ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Qin Gang, a déclaré mercredi que les relations entre la Chine et les Etats-Unis "sont une fois de plus arrivées à un nouveau tournant critique, faisant face non seulement à de nombreux difficultés et défis, mais aussi à de grandes opportunités et potentiels".



"En tant que deux grands pays différents par leur histoire, leur culture, leur système social et leur niveau de développement, la Chine et les Etats-Unis entrent dans un nouveau cycle d'exploration, compréhension et adaptation mutuelles, essayant de trouver un moyen de s'entendre dans cette nouvelle ère", a noté M. Qin dans ses remarques aux médias chinois et américains à son arrivée aux Etats-Unis.



La direction du développement de ces relations importantes est vitale pour le bien-être des peuples chinois et américain ainsi que pour l'avenir du monde, a-t-il dit, ajoutant que "les deux peuples et la communauté internationale souhaitent une relation saine, stable et croissante entre les deux pays".



"Le bon chemin du monde est celui des vicissitudes. Comme l'a dit le président Xi Jinping, nous devons forger de nouveaux chemins et construire de nouveaux ponts à chaque fois que nécessaire pour nous permettre de surmonter tous les risques et défis. Le président Joe Biden a dit que tout est possible", a rappelé l'ambassadeur.



L'ambassadeur chinois a fait savoir qu'il suivrait l'esprit de l'appel téléphonique entre les deux chefs d'Etat à la veille du Nouvel An chinois ,et chercherait à construire des ponts de communication et de coopération avec tous les secteurs des Etats-Unis.



"Je cherche à travailler en étroite collaboration avec eux pour sauvegarder les fondements des relations sino-américaines, défendre les intérêts communs des deux peuples, ainsi qu'à s'efforcer de remettre les relations sino-américaines sur la bonne voie, en ouvrant la voie à l'entente entre les deux pays: respect mutuel, égalité, coopération gagnant-gagnant et coexistence pacifique", a affirmé le diplomate chinois.



Avant d'être nommé ambassadeur, M. Qin a été vice-ministre des Affaires étrangères. Son prédécesseur à Washington Cui Tiankai a achevé son mandat et est retourné en Chine le 23 juin.