Les révélations du témoin de la tragédie qui chargent la gendarmerie : "Ils roulaient sur le sens inverse et..."

Joint au téléphone par PressAfrik, le Commandant Ndiaye, chargé de communication de la gendarmerie n'a pas souhaité aller plus loin que la version relayée dans les médias et qui accuse le détenu d'avoir provoqué l'accident en essayant d'étrangler le chauffeur du véhicule. Néanmoins, il dit avoir interpellé le haut commandement pour savoir si le véhicule de la gendarmerie roulait sur le sens inverse. Il a indiqué que l'enquête suit toujours son cours et que dans les prochaines heures, la gendarmerie va faire une déclaration pour se prononcer sur cette affaire.



Ce que dit la loi sur le Code de la route

Dans l'article 8 du décret n° 2004-13 du 19 janvier 2004 fixant les règles d’application de la loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002 du Code la Route (Partie Réglementaire), "Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement important dans l’allure ou la direction de son véhicule doit d’abord s’assurer qu’il peut le faire sans danger puis avertir de son intention les autres usagers".



Le même décret précise dans son article 29 : "Dans tous les cas tout conducteur est tenu de céder immédiatement la priorité, de réduire sa vitesse et au besoin de s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage des véhicules des services de police, gendarmerie, de compagnies de sapeurs pompiers ou des véhicules de médecine d’urgence annonçant leur approche à l’aide de leurs avertisseurs spéciaux prévus à l’article 86 (Seuls les véhicules des services de police, de gendarmerie, les véhicules appartenant aux compagnies des Sapeurs Pompiers et des services de médecine d’urgence à l’exclusion de tous autres, doivent être munis d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux pour obtenir la priorité prévue à l’article 29.

)"

L'enquête du Haut commandement de la gendarmerie va peut-être précisé si les dispositions prévues par loi pour avoir la priorité sur les routes, ont été remplies par le camion qui a provoqué le dramatique accident.