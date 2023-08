Les sièges de Pastef à Louga et à Darou Mousty fermés, le matériel saisi par la police

Les siège du Pastef de Louga et à Darou Mousty ont été fermés par les éléments de la police. Ces derniers ont emporté tout le matériel trouvé sur place, avant de le mettre sous scellé.



Les autorités administratives de la région de Louga n'ont pas attendu longtemps pour mettre en application la décision prise par le gouvernement du Sénégal de dissoudre le Pastef.



En effet, quelques heures après que le ministère de l'intérieur a paraphé cette mesure qu'elle a transmise aux gouverneurs, les éléments du commissariat central de Louga se sont rendus au siège des «Patriotes» sis au quartier Artillerie.





Les limiers qui ont reçu l'ordre de procéder à la saisie du matériel, sont passés à l'action. C'est tard dans la nuit du lundi au mardi qu'ils ont effectué une descente musclée sur les lieux, rapporte L’Observateur dans sa livraison de ce mercredi.





Ainsi, selon le journal, après avoir ouvert les locaux, ils ont trouvé sur place du matériel de sonorisation, des chaises, un balai, une moquette... Tous ces biens appartenant au parti dissous ont été saisis et mis sous scellé par les policiers, lesquels ont également fermé le siège.





Le journal précise que les inconditionnels de M. Ousmane Sonko de la commune de Darou Mousty dans le département de Kébémer, ont subi eux aussi le même sort. Leur siège situé derrière la Grande mosquée et plus précisément en face de la maison du Khalife de la deuxième capitale du Mouridisme, ont été visités par les éléments de la Brigade de gendarmerie de ladite localité.





Ces derniers, en application à la décision gouvernementale, ont saisi et emporté tout le matériel trouvé sur les lieux. Il s'agit d'un groupe électrogène, d'une sonorisation, d'un tableau blanc, de brasseurs d'air, de chaises en plastiques et d'un fauteuil de bureau.







Toutefois, L’Observateur informe qu’ils se sont empressés de déclarer que seuls les chaises et les brasseurs d'air appartenaient au parti. Tout le matériel restant était des biens privés. A signaler que la clé de la permanence a été également emportée par les gendarmes qui ont procédé à la saisie aux environs d'une heure du matin.