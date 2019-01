Les sortants de l'INSEPS suspendent la grève de la faim après des promesses fermes

Après 13 jours de grève faim, les sortants de l’INSEPS obtiennent finalement gain de cause. Reçus hier-mardi, par leur ministre tutelle et ce grâce à la médiation du président de la Ligue Sénégalaise des droits de l’Homme (LSDH), Me Assane Dioma Ndiaye, les grévistes ont mis fin à leur diète.



En effet le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong a pris des engagements fermes et solennels concernant leur recrutement dans la fonction publique. «Je suis sensible à votre situation et j'ai toute les informations, j'ai saisi le sens et la quintessence de votre situation et permettez moi dans un bref délai de saisir qui de droit c’est à dire le Président de la République et le Premier ministre pour véritablement diligenter la situation dans les plus brefs délais», a rapporté Moussa Diallo le coordonnateur du collectif des sortants de l’INSEPS.



A cet effet, Moussa Diallo a annoncé devant la presse, ce mercredi que le collectif a décidé, aujourd'hui et à l’unanimité, de suspendre le mot d'ordre de grève qu'ils avaient entamé il y'a de cela 13 jours pour faire confiance à l'autorité et qu'il puisse se saisir du dossier et le régler le plus rapidement possible.



Convaincu par la promesse de leur ministre tutelle, le collectif a souligné que Me Assane Dioma Ndiaye va suivre de très près le dossier afin que les accords signés soit respectés dans les plus brefs délais.