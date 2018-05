Les terribles révélations de Abu Hamza Ndiaye sur Facebook et les dénégations de Diokhané

A 12h 45 minutes, le juge rappelle les propos de Abdou Aziz Dia alias Abu Zender qui avait dit aux enquêteurs : « Ces individus cités supra (Makhtar Diokhané, Cheikh Ibrahima Dieng, Lamine Coulibaly, Mohamed Mballo, Omar Yaffa, Moustapha Faye, Moustapha Diop) ont participé à des combats à côté des djihadistes. J’ai pris part à des rencontres tenues à Rosso et à Richard Toll et les thèmes débattus étaient de savoir s’il faut rejoindre les rangs de Daesh ou les rangs de Boko Haram. Lors de ces assemblées, Matar Diokhané était présent. Il y avait deux tendances dirigées par Moustapha Diop et Makhtar Diokhané. Ce dernier portait son choix sur Boko-Haram tandis que Moustapha Diop voulait qu’on soutienne Daesh. », Vous le confirmez ?





L’accusé : C’est faux. Je ne connais même pas Abdou Aziz Dia.

Le juge : Abu Hamza Ndiaye, en Libye avait dit dans sa page Facebook: « Louange à Allah qui nous a facilités l’Hégire (l'exil) et nous a sélectionnés parmi ses soldats. Je suis en train d’écrire à Satan, au mécréant Macky Sall. Bientôt vous recevrez des messages des soldats d’Allah et à l’armée sénégalaise ».

L’accusé : Je ne connais même pas Abu Hamza Ndiaye et j'ignore ses prétentions.