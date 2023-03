Les transporteurs de l’AFTU refusent de baisser les tarifs

A Dakar, le secteur des transports est de nouveau perturbé. En effet, depuis quelques jours, des hausses de la grille tarifaire des bus Tata, gérés par l'Association de Financement des Transports Urbains (AFTU) sont devenues effectives. Ce qui a généré beaucoup d’indignation et de désarrois chez les usagers. Les responsables des transporteurs AFTU, expliquent cette hausse des tarifs est justifiée et refusent toute baisse.



« AFTU a voulu augmenter les grilles tarifaires c’était bien avant la hausse du gasoil. Nous achetions les mini bus en 2005 à 21 millions fcfa maintenant nous les achetons à 24 millions vous voyez la différence. Et maintenant le litre du gasoil est passé de 500 francs à plus de 800 francs. Et cela se répercute sur nos recettes. En outre depuis le mois de janvier on a 183 impayés alors nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous discutons avec l’Etat sur la tarification par le biais du Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD, l'autorité organisatrice de la mobilité à Dakar). Mais, il n y a aucune avancée. C’est ainsi que nous avons pris nos responsabilités d’augmenter le tarif », explique Elhadji Mamadou Ndoye, trésorier.



Concernant les menaces de l’autorité de régulation des transports, les transporteurs disent ne pas être inquiets et comptent assumés toutes les conséquences. « Les menaces de sanctions du Cetud nous laisse de marbre. Nous sanctionner, c’est sanctionner 1400 employés de l’AFTU. Ce qui est sûr et certain, c’est que nous n’allons pas reculer quel qu’en soit les conséquences », assène trésorier de l’association.



Toutefois, Thierno birahim Aw, le directeur général du Cetud condamne cette hausse unilatérale met en garde les transporteurs de l’AFTU, par conséquent, il leur demande de prendre les mesures idoines immédiatement pour le respect des tarif en vigueur sous peine de sanction. Ainsi, l’organe de régulation des transports n’exclut pas le retrait des autorités les autorisations de transport des GIE réfractaires et même leur retrait du réseau conventionnelle de l’AFTU. A en croire M. Aw, cette hausse est une violation des termes de la convention d’exploitation.