Les travailleurs de la SDE menacent de couper l'eau pendant trois jours

Les populations dakaroises risquent d'être privées d'eau dans les prochains jours. Les travailleurs de la Sénégalaise des Eaux (SDE) ont décidé de couper les robinets à partir de dimanche à minuit, si les autorités ne trouvent pas de solution à leur revendication.



Une coupure d’eau de trois jours, si un accord n’est pas trouvé entre les autorités et les travailleurs de la SDE qui réclament une augmentation de 15% des parts de l’État à la suite du nouveau contrat d’affermage accordé à Suez. Dans ce nouveau contrat, il est mentionné que l’État détient 25% du capital, le nouveau fermier 45%, les employés de la SDE se contenteront de 5% et l’actionnariat populaire 25%.



La réforme du secteur de l’eau en 1996 avait consacré 5% du capital à l’État, 5% aux agents du secteur (Sones, Sde et Onas), 57,83% à la SDE et 32,17% aux privés sénégalais. Mais les travailleurs de la SDE jugent les 5% relativement faibles et exigent une augmentation du pourcentage pour une meilleure représentation dans le Conseil d’administration.