Les travailleurs de la justice de Louga réclament l’application de protocole d’accord

La cellule de communication des travailleurs de la Justice de Louga a effectué une sortie pour réclamer l’application de protocole d’accord signé avec le gouvernement. Me Iba Der Thioub, de préciser « ladite cellule tient à informer également toute la population de Louga que la grève des travailleurs de la justice procède de la volonté d’améliorer l’efficacité et l’effectivité du service publique afin de mieux répondre aux exigences de celles-ci ».



Poursuivant ses propos, Me Thioub d’ajoute : « Cette grève, nous ne la faisons pas de gaieté de cœur. Nous menons cette bataille, parce qu’il y va de notre intérêt, de notre avenir. Tout ce que nous demandons est que le ministre mette en œuvre les instructions du président de la République. Actuellement, tout le monde ressent les effets de cette grève. Ce n’est pas seulement la non-tenue des audiences, mais il y a des papiers qui sont extrêmement importants pour les Sénégalais ».



Toutefois, annonce t-il au micro de Walf Fm, qu’ils ne comptent pas baisser les bras. Ils iront jusqu’au bout de leur combat. Car pour la robe noire, il y va de l’avenir des travailleurs de la justice.